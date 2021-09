La Caisse des dépôts avance plus que prévu dans son plan de relance

Depuis un an, les équipes de la Caisse des dépôts (CDC) mettent les bouchées doubles. Dans le cadre du plan de relance du groupe, 10,4 milliards d'euros ont été investis en fonds propres dans l'économie à fin juin 2021, contre une vitesse de croisière de 4 milliards les années précédentes. 50 foncières ont ainsi été créées avec les collectivités locales pour dynamiser le petit commerce de centre-ville. 40% des 8 milliards d’euros en fonds propres que doivent recevoir les entreprises avant 2024 a déjà été servi tout comme 30% des 6 milliards consacrés à la transition écologique. De façon encore plus massive, la Banque des Territoires et Bpifrance (groupe Caisse des Dépôts) se sont engagés de leur côté sur un plan Climat de 40 milliards d'euros entre 2020 et 2024. Près de 9 milliards d'euros ont été déployés.