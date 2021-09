Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Virage stratégique pour l’un des principaux groupes bancaires japonais. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) a annoncé mardi vendre l'activité de services aux particuliers de sa filiale américaine MUFG Union Bank à US Bancorp dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'environ 8...