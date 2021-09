Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

JPMorgan s'apprête à lancer ce mardi sa banque de détail numérique au Royaume-Uni, baptisée Chase. En plus d’offrir des comptes courants, la banque prévoit d’étendre ses services aux prêts et aux investissements et de s'implanter dans d'autres pays en cas de succès, en commençant par l'Europe...