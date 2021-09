Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bank of America a annoncé vendredi la nomination d'Alastair Borthwick au poste de directeur financier, en remplacement de Paul Donofrio, effective dès le quatrième trimestre. Ce-dernier a rejoint Bank of America en 1999 et a occupé de nombreux postes clés, notamment en tant que co-responsable de...