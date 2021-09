Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Des emprunteurs britanniques attaquent la Bank of Scotland, aujourd'hui filiale de Lloyds Banking Group, devant un tribunal londonien, selon l'AFP et le Financial Times. Leurs intérêts bancaires, indexés sur l'appréciation du prix de leur maison, dont la valeur s'est envolée, ont atteint des...