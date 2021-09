Le coût de l’ouragan Ida évalué à 15 milliards d’euros pour les assureurs

Selon les experts en modélisation de catastrophes Karen Clark&Co (KCC), les assureurs s'apprêtent à débourser près de 18 milliards de dollars (15,22 milliards d'euros) pour dédommager les victimes de l'ouragan Ida aux Etats-Unis et aux Caraïbes, a rapporté l’agence Reuters. La facture réelle pourrait toutefois s’alourdir, car toujours selon KCC, l'estimation comprend les dommages assurés par le secteur privé aux véhicules, aux maisons et aux propriétés commerciales et industrielles, mais n'inclut pas les bateaux, les propriétés offshore. Par ailleurs, ces montants ne prennent pas en compte les pertes du Programme national d'assurance contre les inondations (National Flood Insurance Program, NFIP). Selon les analystes d'UBS, Swiss Re et Lancashire seraient les plus touchés, avec une baisse de leur bénéfice par action de respectivement 32% et 30%, tandis que Hannover et Munich Re le seraient moins.