Le coût de l’ouragan Ida pour les assureurs est estimé à 15 milliards d’euros

Les chiffres commencent à s’affiner. Selon les experts en modélisation de catastrophes Karen Clark&Co (KCC), les assureurs s'apprêtent à débourser près de 18 milliards de dollars (15,22 milliards d'euros) pour dédommager les victimes de l'ouragan Ida aux Etats-Unis et aux Caraïbes, a rapporté l’agence Reuters. Si cette somme apparaît impressionnante, elle se révèle inférieure au maximum envisagé par les analystes juste avant que la tempête ne passe sur la Louisiane. Ceux-ci estimaient que la fourchette des dommages aurait pu se situer entre 15 et 30 milliards de dollars, selon les sources.

La facture réelle pourrait toutefois s’alourdir, car toujours selon KCC, l'estimation comprend les dommages assurés par le secteur privé aux véhicules, aux maisons et aux propriétés commerciales et industrielles, mais n'inclut pas les bateaux, les propriétés offshore. Par ailleurs, ces montants ne prennent pas en compte les pertes du Programme national d'assurance contre les inondations (National Flood Insurance Program, NFIP).

Sans surprise, les dédommagements sont avant tout liés à des dommages ayant eu lieu aux Etats-Unis. Les indemnisations aux Caraïbes ne représentent, pour leur part, qu’un peu moins de 35 millions d’euros.

Alors qu’il avait été présenté comme aussi dangereux que l’ouragan Katrina, qui s’est abattu sur la Louisiane il y a 16 ans, les conséquences d’Ida se révèlent bien moins importantes. A l’époque, Katrina avait provoqué la mort de 1.800 personnes et provoqué plus de 150 milliards de dollars de dégâts, dont 60,5 milliards de dollars en pertes assurées.

Selon les analystes d'UBS, Swiss Re et Lancashire seraient les plus touchés, avec une baisse de leur bénéfice par action de respectivement 32% et 30%, tandis que Hannover et Munich Re le seraient moins.