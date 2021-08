Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Arkéa a dégagé 277 millions d'euros de résultat net au premier semestre 2021, en progression de 11% sur un an et «à son plus haut niveau historique», a indiqué la banque jeudi soir dans un communiqué. Le groupe mutualiste, qui fédère les Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, profite à la...