La vice-présidente de Bank of America (BoA), Anne Finucane, et le directeur des opérations, Thomas Montag, vont prendre leur retraite, a annoncé la banque dans un communiqué jeudi. Ils resteront en poste jusqu'à la fin de l’année et les plans de succession seront annoncés dans les semaines à...