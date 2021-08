Le variant Delta complique le retour au bureau des banques américaines

Goldman Sachs a renforcé ses mesures sanitaires pour les salariés de retour dans ses bureaux américains alors que le variant Delta est à l'origine d'une reprise des cas de Covid aux Etats-Unis. La banque exige désormais que les employés portent des masques et prouvent qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19. Les personnes qui n'auront pas été entièrement vaccinées d'ici le 7 septembre devront travailler à domicile.

Goldman Sachs, qui avait été l'une des premières banques américaines à appeler avant l'été ses salariés aux Etats-Unis à revenir au bureau, suit ainsi les règles déjà imposées par plusieurs de ses grandes concurrentes. Morgan Stanley, qui n’impose pas le port du masque, demande à ses employés de prouver leur vaccination pour entrer dans les bureaux américains, tout comme Citigroup. Chez JPMorgan, les salariés des bureaux américains non vaccinés doivent réaliser un test de routine au moins deux fois par semaine. Les salariés non vaccinés doivent porter le masque dans les bureaux. Bank of America et Wells Fargo n'imposent pas la vaccination pour pouvoir accéder aux bureaux américains.

Credit Suisse a également demandé à tous les employés non vaccinés aux Etats-Unis de travailler à domicile à partir du 7 septembre, indique un mémo interne de la banque suisse révélé par Bloomberg. Le retour complet au bureau a été reporté au 18 octobre, a déclaré la semaine dernière Credit Suisse à ses employés américains.