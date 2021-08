Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

HSBC a fait état lundi d'un bénéfice avant impôts multiplié par plus de deux au titre du premier semestre. Encouragée par la reprise économique sur ses deux plus grands marchés, Hong Kong et le Royaume-Uni, la banque britannique a rétabli le paiement des dividendes, annoncé des versements plus...