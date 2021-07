Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Scor a publié mercredi un résultat net de 380 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre seulement 26 millions un an plus tôt, grâce notamment à une activité soutenue en matière de réassurance de dommages et de responsabilité. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE)...