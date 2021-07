Le portefeuille du fonds souverain Temasek au plus haut

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Temasek, l’un des deux fonds souverains de Singapour, cumule 381 milliards de dollars singapouriens (241 milliards d’euros) d’actifs, à la fin mars 2021, contre 306 milliards un an plus tôt, soit un record pour le fonds. Malgré la pandémie et les confinements, le fonds a été très actif cette...