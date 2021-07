Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mastercard et Verizon Business ont signé mardi un contrat pour utiliser la 5G et les technologies sans fil pour les paiements sans contact, et pour fournir un service de caisse autonome aux magasins de distribution. Le contrat entre Verizon et Mastercard vise à utiliser les smartphones 5G et la...