La Commission européenne donne son feu vert à la fusion Aon Willis

La Commission européenne a annoncé vendredi autoriser le rachat du courtier en assurance Willis Towers Watson (WTW) par Aon, sous conditions. En mai dernier, Aon a signé un accord définitif portant sur la vente de Willis Re et d'un ensemble de services de WTW dans le domaine des risques d'entreprise, du courtage, de la santé et des avantages sociaux au courtier en assurances américain Arthur J. Gallagher, pour 3,57 milliards de dollars (2,95 milliards d'euros). Une transaction qui entraînera notamment la cession d'une bonne part des activités de Gras Savoye en France. Aon devra également céder l'ensemble de ses activités allemandes dans le domaine des solutions d'investissement et de conseil en matière de prestations de retraite et de gestion des retraites, a prévenu la Commission européenne.