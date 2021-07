BPCE va lancer des cartes «Visa native» aux couleurs des JO Paris 2024

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dès la rentrée prochaine, le Groupe BPCE émettra ses cartes Premier, Infinite et Platinum aux couleurs des Jeux olympiques Paris 2024, dont il est partenaire avec Visa. Et ce jusqu’en 2024, pour les renouvellements et pour les nouvelles souscriptions. Une belle opération d’image en perspective,...