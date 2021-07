Assurance vie : nouveau record de cotisations sur les unités de compte

Les mois se suivent et se ressemblent pour l’assurance vie. En mai 2021, la collecte du placement préféré des Français a poursuivi sa dynamique positive avec +1,2 milliard d’euros nets, selon les chiffres publiés jeudi 1er juillet par la Fédération française de l’assurance (FFA). C’est le cinquième mois consécutif qu'elle dépasse le seuil du milliard d’euros. La collecte nette cumulée entre janvier et mai 2021 s’élève à 7,6 milliards d’euros.

Mai 2021 a été marqué par un doublement du montant des cotisations brutes par rapport au même mois de 2020 : 11,4 milliards d’euros cette année contre 5,7 milliards d’euros il y a un an. « Cette forte progression s’explique notamment par le ralentissement de l’activité des réseaux de distribution au printemps dernier en raison du confinement », analyse la FFA dans un communiqué.

Le montant des prestations versées sur le mois de mai 2021 (10,1 milliards d’euros) est également supérieur à celui du mois de mai 2020 (8,0 milliards d’euros) et proche de celui de mai 2019 (9,9 milliards d’euros).

Fin mai 2021, l’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1.827 milliards d’euros, en progression de +4,6% sur un an.

Les UC gagnent du terrain

Les données du mois de mai confirment la transformation structurelle du marché de l’assurance vie. Cette transformation se caractérise d’abord par un mix-produit tendant vers un nouvel équilibre entre les supports euros et les unités de compte (UC). En mai 2021, la collecte nette des UC s’établit à +2,8 milliards d’euros. Sur les cinq premiers mois de l’année, les cotisations en UC s’élèvent à 23,6 milliards d’euros, un niveau record. La collecte nette cumulée en UC s’élève quant à elle à +13,7 milliards d’euros, un niveau inobservé depuis quinze ans.

La part des cotisations en UC dans le total des cotisations continue à croître. Elle atteint 40% en mai 2021 (37% en moyenne depuis le début de l’année, après 34% en 2020).

Le PER trace son sillon

La FFA a profité de la publication des chiffres de l’assurance vie pour donner ceux du Plan épargne retraite (PER). En mai 2021, le marché des PER croît fortement avec 117.000 assurés supplémentaires (dont 84.000 nouveaux assurés et 33.000 issus de contrats transférés). Depuis le début de l’année, 582.000 nouveaux assurés sont devenus détenteurs d’un PER.

Un peu plus d’un milliard d’euros ont été versés sur des Plans d'épargne retraite (PER) en mai 2021, dont 380 millions d’euros au titre des cotisations et 640 millions d’euros au titre de transferts d’autres contrats d’assurance retraite. Par rapport à mai 2020, les cotisations ont été multipliées par plus de quatre. Cumulés de janvier à mai 2021, les versements atteignent près de 7 milliards d’euros dont près de 1,9 milliard d’euros au titre des cotisations.

En mai 2021, la collecte nette des PER représente ainsi près du tiers de celle de l’assurance vie. « Traditionnellement, les versements sur les produits d’épargne retraite se concentrent en 2ème partie d’année. De ce fait, ces chiffres, déjà très élevés, attestent d’une accélération de l’épargne retraite en France », insiste la FFA dans sa missive.

À fin mai, les PER comptabilisent 1,7 million d’assurés. Les encours s’élèvent à près de 20 milliards d’euros, dont la part des UC représente 50% des versements.