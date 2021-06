Siaci Saint Honoré et Diot choisissent un fonds de pension de l’Ontario

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Attendue depuis plus de six mois, la fusion entre Siaci Saint Honoré et son concurrent Diot est sur le point d’atteindre son épilogue. Les groupes respectivement fondés par Pierre Donnersberg et Christian Burrus sont entrés en négociations exclusives avec Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) en...