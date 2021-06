Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les banques régionales américaines Old National Bancorp et First Midwest Bancorp ont annoncé mardi leur fusion dans le cadre d'une transaction par échange d'actions, qui valorise le nouvel ensemble à 6,5 milliards de dollars (5,31 milliards d'euros). L'accord prévoit que les actionnaires de First...