La restriction du dividende des banques pourrait prendre fin en septembre

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a estimé vendredi que «les restrictions sur les dividendes pourraient et devraient être levées dès septembre prochain», en raison de la «meilleure résistance qu'attendu» des institutions financières pendant la crise. Lors de la présentation du rapport annuel de l'ACPR, François Villeroy de Galhau a ajouté que le véritable enjeu du système bancaire français «relev[ait] d'une rentabilité insuffisante». En 2021, le retour sur capitaux propres (ROE) des banques françaises a été de 5,5%, contre 15% aux Etats-Unis.