L’impact du changement climatique sur les banques reste flou

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a rendu les premiers résultats d’un exercice pilote à l’échelle de l’Union européenne sur le risque climatique. Sans être un stress test, il vise à cartographier les expositions des banques selon différentes méthodologies et à évaluer leur sensibilité aux chocs provenant de la transition vers une économie à faible émission de carbone à moyen/long terme. 58% des expositions de l'échantillon de 29 banques aux entreprises non-PME sont allouées à des secteurs qui pourraient être sensibles au risque de transition. Les conséquences climatiques sur les banques seraient majoritairement concentrées dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, de la construction, du transport et du stockage et des activités immobilières.