La Bourse salue la refonte de la banque de grande clientèle de la Société Générale

La Société Générale a dévoilé lundi matin son objectif de rentabilité pour sa banque de grande clientèle et de solutions investisseurs à l'horizon 2023 lors d'une réunion avec les investisseurs dédiée à sa stratégie de moyen terme pour ces activités. Très attendus, les détails de cette nouvelle feuille de route ont été bien accueillis. A 13h15, le cours de bourse de la Société Générale s’adjugeait 2,71% à 25,58 euros, pour un marché parisien en baisse de -0,25%.

D'ici à 2023, la Société Générale vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs supérieure à 10%. La banque a précisé que ce chiffre équivalait à un taux de 12% en excluant la contribution au Fonds de résolution unique dont la phase de constitution initiale doit s'achever fin 2023.

La Société Générale vise également une croissance des revenus des métiers de financement et conseil d'environ 3% par an en moyenne de 2020 à 2023 et une normalisation des revenus des activités de marché et services aux investisseurs à environ 5 milliards d'euros en 2023, dont environ 4,5 milliards d'euros de revenus annuels des activités de marché en moyenne de cycle.

La banque compte également doubler les revenus associés à la politique RSE (responsabilité sociale et environnementale) d'ici à 2025 dans les activités de financement et conseil ainsi que dans les activités de marché et services aux investisseurs.

Economies

La Société Générale cible par ailleurs pour sa BFI, hors métier de gestions d'actifs et de banque privée, une base de coût comprise entre 5,5 milliards et 5,7 milliards d'euros en 2023, ce qui correspondrait à un coefficient d'exploitation compris entre 70% et 73%. Hors fonds de résolution unique, l’objectif de base de coûts pour 2023 est compris entre 5,1 et 5,3 milliards d’euros, ce qui équivaudrait à un coefficient d’exploitation compris entre 65 et 68%.

« Il n’y aura pas d’activités arrêtées avec cette nouvelle feuille de route », a assuré Slawomir Krupa, directeur général adjoint en charge des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs lors d’une conférence de presse, alors que la banque a mené ces dernières années plusieurs plans de restructuration de ses activités dans la BFI.