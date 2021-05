Les segments santé et entreprise portent l’activité d’Axa

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le chiffre d'affaires d'Axa s'est établi à 30,7 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin mars, contre 31,7 milliards un an plus tôt, soit un repli de 3% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, il est ressorti en hausse de 2%. Selon un consensus établi par FactSet,...