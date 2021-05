Credit Suisse éjecte son président du comité des risques

La pression était trop forte. Credit Suisse a informé vendredi matin, avant son assemblée générale du départ d’Andreas Gottschling, «qui ne se présentera pas à sa réélection». Le président du comité des risques de Credit Suisse depuis 2018 paye les affaires Greensill et Archegos, qui ont déjà coûté la tête de Lara Warner, directrice des risques, et Brian Chin, directeur de la banque d’investissement et membre du comité exécutif. Par ce départ, la banque suisse a cherché à calmer une assemblée générale marquée notamment par l’affaire Archegos, qui devrait lui coûter en tout presque 5 milliards de francs suisses (4,5 milliards d’euros).