Jean-Marie Messier s’associe à Hubert Preschez

Outre les tensions et crispations qu’il a provoquées, le mariage entre Veolia et Suez a aussi été l’occasion de faire éclore de nouvelles relations. Jean-Marie Messier et Hubert Preschez, tous deux impliqués aux côtés du groupe d’Antoine Frérot, ont décidé de s’associer. Le co-responsable de la banque de financement et d’investissement de HSBC en France deviendra corporate partner chez Messier & Associés d’ici fin juillet. A ce titre, il siègera au conseil d’administration de la boutique, aux côtés du banquier français star et d’Alberto Nagel, directeur général de Mediobanca, l'actionnaire de référence de la boutique. Il endossera également le rôle de membre du comité exécutif investment banking de l’établissement italien.

Jean-Marie Messier avait croisé la route d’Hubert Preschez pour la première fois en 2008 – date à laquelle ils ont eu l’occasion de travailler sur le dossier CMA-CGM. Mais le second n’avait jusqu’alors jamais franchi le pas des boutiques M&A. Il avait auparavant travaillé au sein de la Société Générale CIB où il était banquier conseil pour certaines des plus grosses entreprises françaises ainsi que pour le gouvernement français. Il affiche à son compteur une cinquantaine de deals, dont les plus significatifs ont été le rapprochement de Total et d’Elf, la fusion de GDF avec Suez, la fusion Lafarge/Holcim ou bien encore l’acquisition de GE Water par Suez.

Vague de départs

Son arrivée au sein de Messier & Associés n’avait pas été annoncée en interne. Mais il est prévu qu’il seconde Jean-Marie Messier et Christel Delaval dans la gestion opérationnelle de la boutique, tout en contribuant à l’animer aux côtés des autres associés que sont Driss Mernissi pour le private equity, Jean François Cizain pour le conseil en restructuration, et plus récemment, Alexis Pollet pour l'infrastructure.

Hubert Preschez arrive toutefois à un moment où la boutique a été fortement perturbée par les défections après son adossement à Mediobanca. Le départ sous haute tension d’Erik Maris – parti rejoindre Advent International – a laissé des traces, tout comme celui plus récent de Laura Scolan, qui avait été nommée associée en mars 2020. Une professionnelle du conseil en financement qui officie depuis le début de l’année chez Tikehau Capital.