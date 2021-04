Le Crédit Agricole obtient la majorité des droits de vote de Creval

C’est presque gagné pour le Crédit Agricole. La banque a réussi hier mercredi à regrouper plus de 50% des droits de vote de Credito Valtellinese (Creval), selon une source proche, en prenant en compte les titres qu’elle détient déjà et les différents engagements d'apport à son offre d'achat qu’elle a obtenus. Reste au Crédit Agricole à récupérer encore 16% pour atteindre son objectif de 66,6% du capital de la banque italienne, nécessaire au succès de cette OPA.

Les investisseurs semblent croire que l’opération va réussir, le cours de Bourse de Creval s’étant calé pendant toute la séance d'hier et jusqu'à la clôture juste au-dessous de la limite de 12,5 euros, soit le prix de l’offre définitive.

A l’origine, le Crédit Agricole proposait 10,5 euros par action Creval. Ce montant avait été augmenté pour atteindre 12,2 euros, avec la possibilité de passer à 12,5 euros, à condition que l’offre soit souscrite à plus de 90%. Après un nouveau refus des actionnaires de Creval, Crédit Agricole Italia a ensuite annoncé mardi 20 avril au soir dans un communiqué avoir aménagé son offre. La banque propose dorénavant de racheter les titres de Creval à 12,5 euros, mais sans aucune condition. A cause de cette modification, la date de la clôture de l’offre a été décalée du 21 au 23 avril.

Prix d'équilibre

Le Crédit Agricole est donc en passe de racheter Creval pour 855 millions d’euros, un montant en hausse de 16% comparé aux 737 millions d’euros initialement proposés. Même si cette somme apparaît plus élevée que «le juste prix» que défendait la banque verte au moment de l’initiation de l’offre, elle reste inférieure à celle que demandaient les actionnaires de la banque italienne. Plusieurs études, relayées par Creval, faisaient état d’une valorisation plutôt comprise entre 900 millions d'euros et 1,4 milliard pour la plus haute.

Avec cette offre fixe, sans aucune conditionnalité, les principaux actionnaires de Creval, représentant 27,5% du capital, se sont engagés à transférer leurs titres au Crédit Agricole. C’est notamment le cas d’Alta Global Investments (qui détient 5,1% de Creval), de DGFD (5,3%), de Hosking Partners (4,6%) de TIG Advisors (4,1%) et de Petrus Advisers (3,1%) pour un total de 22,5% du capital. Par ailleurs, la banque précise qu’un bloc d’actionnaires supplémentaire représentant 5% du capital s’est aussi engagé aux mêmes conditions.