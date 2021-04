Delphine Maisonneuve quitte Axa pour diriger le groupe Vyv

C’est une prise de choix pour Vyv. Le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, qui regroupe la MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT, MGEFI, Smacl Assurances et MMG, vient d’annoncer l’arrivée de Delphine Maisonneuve pour prendre la direction générale à partir du 7 juin prochain, à la suite de sa nomination par le conseil d’administration.

Auparavant, Delphine Maisonneuve était directrice générale d’Axa Next (entité dédiée à la création de nouveaux business models dans les domaines de la santé, de l’économie des plateformes, des PME…) et directrice de l’innovation pour le groupe Axa. Elle occupait ce poste depuis fin 2019. Elle avait alors remplacé Guillaume Borie, nommé directeur général délégué d'Axa France et directeur général d'Axa Particuliers et IARD (assurance dommages). Elle était présente dans le groupe depuis plus de 20 ans.

Au Groupe Vyv, elle prendra la relève de Stéphane Dedeyan, qui a quitté ce poste qu’il occupait depuis 2019 pour aller prendre la direction de CNP Assurances. Depuis son départ effectif, fin février 2021, c’est Olivier Arlès, le Directeur financier du groupe arrivé en 2020, qui assurait l’intérim.

Cette nomination de Delphine Maisonneuve intervient alors que Thierry Baudet, le président du groupe Vyv, a annoncé au mois de novembre 2020 qu’il renonçait à briguer un nouveau mandat. Plus récemment, jeudi 8 avril, la mutuelle des agents de la fonction publique Intériale a mis fin aux discussions entamées depuis juin 2019 avec le groupe Vyv pour étudier un projet de partenariat stratégique avec AG2R La Mondiale.