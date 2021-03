EToro quadruple sa valeur en se cotant au Nasdaq par le biais d’un Spac

Le courtier eToro Group a annoncé ce mardi 16 mars son regroupement avec le Spac FinTech Acquisition Corp. 5 coté au Nasdaq et présidé par la financière américaine Betsy Cohen. Cette annonce confirme les rumeurs qui avaient été dévoilées par la presse dès le mois de décembre 2020.

À la clôture de la transaction, l'entreprise combinée fonctionnera sous le nom d'eToro Group. Les actions de la société présentent une valeur implicite estimée à environ 10,4 milliards de dollars à la clôture, reflétant une valeur d'entreprise implicite pour eToro d'environ 9,6 milliards de dollars. Les dernières transactions concernant des titres eToro en 2020 valorisaient plutôt la société aux environs de 2,5 milliards de dollars. En 2018, la société créée en 2007 était valorisée 800 millions de dollars.

Croissance de 147%

Le communiqué précise que la transaction comprend 250 millions de dollars de produits bruts provenant de l'argent en fiducie de FinTech V (en supposant qu'il n'y ait pas de rachats) et 650 millions de dollars de produits bruts provenant d'un placement privé en actions publiques entièrement engagé ("Pipe") à 10 dollars par action provenant de divers investisseurs stratégiques et institutionnels. Parmi ceux-ci, ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point, Fidelity Management & Research Company, et Wellington Management.

La société devrait disposer d’environ 800 millions de dollars de liquidités nettes sur son bilan pour soutenir sa croissance future.

En 2020, eToro a compté plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs inscrits et a généré des revenus bruts de 603 millions de dollars, soit une croissance de 147 % en glissement annuel. Elle ne dévoile pas ses résultats.