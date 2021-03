Le Covid coûte 233 millions d’euros à Malakoff Humanis

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Malakoff Humanis, qui présentait ses résultats annuels vendredi 12 mars, accuse une perte nette de 146 millions d’euros au titre de 2020. Le groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif, a subi trois impacts exceptionnels d'un montant total de 233 millions d'euros liés à la pandémie de...