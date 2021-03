Antoine Gosset-Grainville prendra la tête d’Axa en 2022

L'assureur Axa a annoncé vendredi qu'Antoine Gosset-Grainville succéderait à Denis Duverne à la présidence de son conseil d'administration en avril 2022. A cette date, le mandat de Denis Duverne viendra à échéance. Pour lui succéder, le conseil d'administration de l'assureur a décidé de nommer Antoine Gosset-Grainville, cofondateur du cabinet d'avocats BDGS Associés et ancien directeur général par interim du groupe Caisse des Dépôts. Il est administrateur indépendant d'Axa depuis le 30 juin 2020. Il est également administrateur du distributeur Fnac Darty et du groupe de loisirs Compagnie des Alpes. En parallèle de la présidence non exécutive d'Axa, Antoine Gosset-Grainville continuera d'exercer ses activités d'avocat, a appris L'Agefi.