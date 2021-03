Retour à l’envoyeur. En 2004, BNP Paribas apportait ses activités d’intermédiation actions à Exane en échange de la moitié du capital du broker. Aujourd’hui, la banque veut les réintégrer. BNP Paribas a annoncé jeudi 11 mars son intention de porter sa participation dans Exane, toujours de 50% actuellement, jusqu'à 100%. Exane est présent dans l'intermédiation (aussi appelée le cash equities), les dérivés et la gestion d'actifs.

Ce mouvement appuie la volonté de BNP Paribas de renforcer sa banque de financement et d’investissement (corporate and investment banking, CIB) et plus particulièrement sur les métiers actions. Cette acquisition, sous réserve d'approbation par le régulateur, intervient après la reprise par BNP Paribas des activités prime servicies et electronic equities de Deutsche Bank en 2019.

Ces deux mouvements apparaissent complémentaires. En 2019, l’intégration des activités de Deutsche Bank portait sur des métiers d’exécution. Mais les flux et la recherche restaient chez Exane. A l’avenir, ils seront regroupés dans la même structure. Au départ, sur la partie exécution, deux plates-formes coexisteront, celle de BNP Paribas (issue de Deutsche Bank) et la plate-forme européenne d’Exane. Mais à terme, dans l’année qui suivra la clôture de l’opération qui devrait avoir lieu dans les prochains mois, «ces deux plates-formes seront rapprochées», indique une source proche du dossier. Les équipes s’inscriront dans le département Global Market logé chez BNP Paribas CIB.

Pour Exane, dont le management détenait toujours la majorité des droits de vote, ce rachat lui permettra d’élargir son champ d’activité. Jusqu’alors, la société restait très présente sur l’Europe. «Cette intégration à BNP Paribas permettra à la société d’aborder d’autres zones géographiques, y compris sur la recherche», continue la source.

La reprise concernera la totalité des activités d’Exane, y compris la gestion d’actifs, via les sociétés Exane AM, Ellipsis AM et Ixios AM. BNP Paribas étudiera les solutions pour faire de ce pôle une activité à part entière. La forme que cela prendra, et son intégration ou pas à BNP Paribas Asset Management, n’a pas encore été dévoilée.

BNP Paribas n’a pas révélé le montant de l’opération. Le produit net bancaire (PNB) d’Exane s’est monté à 346,3 millions d’euros en 2019, pour un résultat net de 21,9 millions d’euros. La société n’a pas publié ses comptes de l’an dernier, mais les résultats de BNP Paribas pour 2020 font état d’un résultat pour Exane de 20 millions d’euros.