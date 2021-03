Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Aviva France, dont Aviva a annoncé la vente à la Macif le 23 février, a publié un résultat opérationnel en baisse de 2% à 527,6 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le volume des affaires nouvelles vie, épargne retraite baisse de 22% (en montants actualisés, present value of new business...