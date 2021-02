Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le réassureur allemand Munich Re a dévoilé jeudi un bénéfice de 1,2 milliard d’euros pour l’année 2020, deux fois moindre qu’en 2019. «En réassurance, les pertes liées à la pandémie se sont élevées à 3,4 milliards d'euros, dont 370 millions d'euros pour la réassurance vie et santé, et un peu plus...