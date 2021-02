Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Banco BPM a annoncé mardi une perte nette de 241,6 millions d'euros au cours du dernier trimestre - contre un bénéfice net de 96 millions un an plus tôt, - après avoir plus que doublé le montant de ses provisions pour risque de crédit en les portant à 536,2 milliards d'euros, en raison des...