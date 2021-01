UBS fait carton plein au quatrième trimestre

UBS a publié un résultat net pour le quatrième trimestre 2020 de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 137% par rapport à la même période de l’année précédente. Le groupe affiche un revenu opérationnel en hausse de 15%, à 8,12 milliards de dollars, et un total de charge d’exploitation en baisse de 1%, à 6,06 milliards de dollars. « Chaque région et chaque division a contribué à ce résultat. Global Wealth Management (gestion de fortune, NDLR) et Asset Management ont enregistré une croissance à deux chiffres du bénéfice avant impôts tandis qu’Investment Bank (banque de financement et d'investissement) a affiché un rendement sur fonds propres attribués de 20% », a déclaré le directeur général de la banque Ralph Hammers dans un communiqué.

A la mi-journée, le cours d'UBS progressait de 1,70%, dans les mêmes proportions que l'indice Stoxx des banques européennes.

Pour l’année 2020 dans son ensemble, le bénéfice avant impôts du groupe bancaire suisse s’est établi à 8,23 milliards de dollars, en hausse de 47% par rapport à 2019, en tenant compte des charges nettes pour pertes sur crédits de 694 millions de dollars. Le résultat net revenant aux actionnaires s’est élevé à 6,6 milliards de dollars, en progression de 54%. La banque précise que « tous les objectifs financiers ont été atteints ou dépassés en 2020 ».

Le rendement sur fonds propres durs CET1 est de 17,6%, contre un objectif compris entre 12 et 15%, et le rendement des actifs corporels atteint 12,9%, avec le plus faible ratio charges/produits depuis 2006 (73,0% pour un objectif compris entre 75 et 78%).

Dividende et rachats d'actions

Dans le détail, pour le quatrième trimestre, les activités de gestion de fortune (global wealth management) ont généré un bénéfice avant impôts de 936 millions de dollars, en hausse de 22%. Les activités de Personal & Corporate Banking (P&C) présentent un bénéfice avant impôts de 318 millions de francs suisses (357 millions de dollars), en hausse de 4%. Les bénéfices de l’asset management progressent de 123% à 401 millions de dollars avant impôts. Enfin, la banque d’investissement affiche un bénéfice avant impôts de 529 millions de dollars contre une perte de 22 millions au quatrième trimestre 2019.

Le versement de la deuxième tranche du dividende 2019 (0,365 dollar par action) le 27 novembre 2020 a été approuvé par les actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2020. Le Conseil d’administration proposera la distribution d’un dividende de 0,37 dollar par action au titre de l’exercice 2020, sous réserve de l’approbation des actionnaires à l’assemblée générale annuelle prévue le 8 avril 2021.

Au premier trimestre 2021, en plus de son programme triennal de rachat d’actions en cours, auquel il reste 100 millions de francs suisses à affecter, UBS lance un nouveau programme sur trois ans de rachats d’actions pour 4 milliards de francs suisses au maximum. Cela entraînera des rachats pour 1 milliard de dollars au plus au premier trimestre 2021.