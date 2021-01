Les banques françaises tiendront le coup en 2021 selon S&P

Les banques françaises abordent l'année 2021 en étant capables d'absorber les chocs associés à la pandémie de Covid-19 mais pas encore de retrouver rapidement leur rentabilité d'avant la pandémie, a indiqué S&P Global Ratings dans un rapport publié jeudi. «Nos perspectives de notation sont négatives pour la plupart des banques françaises depuis avril 2020», a rappelé l'agence de notation. Toutefois, «les notations tiennent également compte de notre opinion selon laquelle les fondamentaux des banques françaises, qui disposent de bilans solides et d'activités bancaires et d'assurance diversifiées, restent sains et soutiennent leur solvabilité», a ajouté l'agence. «Le coût du risque pour les prêts domestiques des banques françaises restera élevé en 2021 à environ 50 points de base (pb)» au-dessus de la moyenne française à long terme, «mais sera inférieur à celui de 2020».