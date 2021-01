Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Nous sommes dans une situation sans précédent et en évolution rapide. » Ce cri d’alarme est celui lancé par Sheldon Mills, directeur exécutif des consommateurs et de la concurrence de la Financial Conduct Authority (FCA), face à l’explosion du risque de faillite d’entreprises du secteur financier...