L’Autorité bancaire européenne inquiète pour la rentabilité des banques

Malgré des ratios de capital et de liquidité solides des banques, selon l’évaluation annuelle des risques du système bancaire européen de’Autorité bancaire européenne (EBA), l’avenir demeure incertain. L’EBA persiste dans ses mises en garde, notamment sur la qualité de leurs actifs. Si les ratios de prêts non performants (NPL) reste stable, à 2,9% au deuxième trimestre 2020, contre 3% le trimestre précédent, la proportion de ceux qui sont devenus plus risqués et les abandons de créance ont significativement augmenté. Enfin, les taux bas et la concurrence accrue, notamment de la part des néobanques, pèsent sur les résultats des banques, pour qui le défi de rentabilité est «structurel». L’EBA a aussi mis en ligne les dernières données de son exercice de transparence, qui permet d’accéder aux données de 129 banques de l’Union européenne et 6 banques britanniques.