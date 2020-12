Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les banques italiennes Banco BPM et BPER Banca envisagent une possible fusion, avec un accord durant le premier semestre 2021, selon l'agence Reuters, qui cite trois sources proches du dossier. Banco BPM, la troisième plus grande banque italienne, cherche des partenaires depuis que Intesa...