La Banque des Pays-Bas se méfie de la sortie des moratoires

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il faut agir, et vite. La Banque centrale des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank, DNB) incite les banques néerlandaises à prendre rapidement des dispositions pour parer à la possible augmentation de leurs prêts non performants (non performing loans, NPL). Dans un bulletin daté du 24 novembre, la DNB...