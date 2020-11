RSA est vendu en plusieurs morceaux

RSA a vécu dans sa forme actuelle. L’assureur britannique a reçu et accepté mercredi une offre d’achat en numéraire de 7,2 milliards de livres sterling (8,05 milliards d'euros) des groupes canadien Intact Financial et danois Tryg, opération qui conduira à son démantèlement. Intact reprendra les activités canadiennes, britanniques et internationales, tandis que Tryg prendrait en charge les opérations en Suède et en Norvège. La partie danoise serait détenue conjointement par les deux groupes. RSA avait annoncé le 7 novembre avoir reçu une offre de rachat. Tryg et Intact verseront respectivement 4,2 milliards et 3 milliards de livres, l'offre globale représentant une prime de 51% par rapport au cours de l'action RSA à la clôture du 4 novembre. L'accord définitif devrait être conclu au cours du deuxième trimestre 2021.