Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) et Indosuez Wealth Management, la banque privée de Crédit Agricole SA (CASA) ont annoncé ce lundi la création de Private Investment Banking, une nouvelle division dédiée à l’accompagnement des grandes fortunes et holdings familiales. Ce...