Les assureurs français montent au créneau pour le reconfinement

Accusés de ne pas en faire assez lors du premier confinement, étant rappelés à l'ordre par les pouvoirs publics et contraints d'abonder un fonds de solidarité. Les membres de la Fédération française de l'assurance (FFA) ont cette fois pris les devants côté communication, en annonçant vendredi des engagements vis-à-vis de leurs clients particuliers et entreprises. En tant que bailleurs, ils s'engagent collectivement «à renoncer à au moins un mois de loyer pour les entreprises fermées administrativement de moins de 250 salariés et pour les hôtels, cafés et restaurants, durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2020», selon un communiqué. La profession va aussi, notamment, «continuer à assurer les commerces qui ont été forcés de fermer sur décision administrative.»