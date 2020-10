Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque britannique Barclays a annoncé ce vendredi un bénéfice net de 611 millions de livres (674 millions d'euros) au troisième trimestre, trois fois supérieur au consensus fourni par la banque et après une perte de 292 millions de livres un an plus tôt....