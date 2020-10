Les banques espagnoles appellent à un retour au versement des dividendes

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alors que la consolidation du secteur bancaire espagnol bat son plein, BBVA, Santander et Sabadell ont tenu hier à clarifier leurs positions. «Nous ne sommes pas intéressés et nous ne regardons rien. Nous le signalons urbi et orbi» a ainsi martelé José Antonio Alvarez, directeur général de...