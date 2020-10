Unicaja et Liberbank s’invitent dans la consolidation du secteur bancaire espagnol

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après les bruissements dans la presse du week-end, Unicaja et Liberbank ont confirmé hier matin avoir établi des «contacts préliminaires» en vue d’un rapprochement. Ce qui a plus au marché : les actions d’Unicaja et de Liberbank bondissaient hier de plus de 14% en fin d’après-midi. Pour l’heure,...