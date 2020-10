Intesa Sanpaolo acquiert la banque privée suisse Reyl

Confirmant des informations de presse de la semaine dernière, la banque italienne Intesa Sanpaolo a annoncé lundi qu'elle allait acquérir 69% du capital de la banque privée suisse Reyl, via sa division de banque privée Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, pour un montant resté confidentiel. Les parts seront rachetées aux associés de l’établissement genevois que sont François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Ces derniers conserveront 31% du capital. Dans le même temps, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking apportera à Reyl l’intégralité de sa filiale bancaire suisse, Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval. Cette filiale est issue du rachat par Intesa Sanpaolo de Morval Vonwiller Holding en 2018. A l’issue de ce rapprochement, courant 2021, Reyl verra ses encours passer de 13 milliards de francs suisses à plus de 18 milliards, tandis que le nombre de ses collaborateurs passera de 220 à 400.