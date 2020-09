Aviva France intéresse de nombreux prétendants

Un consortium mené par l'assureur allemand Allianz et la société d'assurance-vie Athora Holding serait en «discussions avancées» pour acquérir la filiale française d'Aviva, pour une valorisation estimée entre 2 et 3 milliards d'euros, selon l'agence Reuters, qui cite des sources proches du dossier. Selon les informations de L'Agefi, aucune négociation exclusive n'a cependant été engagée avec qui que ce soit. Le processus de vente est complexe, en raison de la faible attractivité de l'activité d'assurance vie, qui représente plus de 80% du business d'Aviva France, et de la capacité de son partenaire, l'Afer, à peser dans les négociations. Le 7 septembre dernier, Patrick Dixneuf, directeur général d’Aviva France et d’Aviva Europe, avait confirmé aux salariés du groupe que le processus de vente d’Aviva France était bien engagé. Cette cession concerne 4.500 collaborateurs, répartis chez Aviva France, l’UFF, Epargne Actuelle, et le GIE Afer, ainsi que les 1.000 agents généraux du réseau Aviva Assurance. Aviva travaille avec les banques d'investissement JPMorgan et Rothschild sur la vente de sa filiale. Cette entité suscite aussi l'intérêt d'Axa, Assicurazioni Generali, et l'assureur mutualiste français La Mondiale, selon Reuters.