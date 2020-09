Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Credit Suisse et le fonds souverain du Qatar, Qatar Investment Authority (QIA), ont annoncé un partenariat en vue de lancer une plate-forme de dette privée de plusieurs milliards de dollars pour financer, à l’aide de prêts garantis, des entreprises moyennes et de grande taille aux Etats-Unis et...