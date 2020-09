CNP Assurances parie sur de nouveaux débouchés avec la poste brésilienne

CNP a annoncé un accord commercial entre Caixa Seguradora, sa coentreprise locale d’assurance, et Correios, la poste brésilienne.

Le symbole n’est pas anodin pour CNP Assurances. Un an après la fin des négociations fleuve sur l’avenir des activités au Brésil, son deuxième marché, l’assureur français a annoncé hier un accord commercial entre Caixa Seguradora, sa coentreprise locale d’assurance, et Correios, la poste brésilienne. Ce nouveau débouché fait écho aux racines postales de CNP, dont La Banque Postale a pris le contrôle majoritaire en mars pour devenir un bancassureur de plein exercice.

Alors que la poste brésilienne est encore novice dans les services financiers, «les premières ventes démarreront dès 2020 dans une partie des 6.500 agences de Correios pour une montée en puissance progressive», explique Nicolas Legrand, directeur des relations investisseurs de CNP Assurances. Caixa Seguradora mettra à la disposition de son client des produits de capitalisation mixant épargne et consórcio (tontine locale), et de l’assurance dentaire. Les termes financiers de cet accord non exclusif ne sont pas dévoilés. CNP précise simplement que Caixa Seguradora n’a «aucun paiement à effectuer» pour accéder à ce nouveau canal de ventes pendant dix ans.

Encore expérimental, le partenariat doit contribuer à la relance de Caixa Seguradora, alors que le troisième assureur du Brésil (en chiffre d'affaires) sera vidé de sa substance en 2021. Son deuxième actionnaire, l’assureur brésilien Caixa Seguridade, créera alors une nouvelle JV avec CNP pour gérer les contrats de prévoyance ou de retraite de sa maison mère, la banque Caixa Econômica Federal. Ce nouvel accord exclusif est moins favorable à CNP mais court jusqu’en 2041.

«La coentreprise historique, Caixa Seguradora, sera toujours contrôlée par CNP Assurances et continuera à héberger la marque d’assurance digitale Youse, nos activités avec les courtiers et de futurs partenariats comme celui avec Correios», pointe Nicolas Legrand.

CNP pourrait aussi obtenir de nouveaux contrats auprès de Caixa Seguridade, qui a lancé de nombreux appels d’offres pour renouveler et élargir sa gamme de produits. Les premiers ont été remportés par le japonais Tokio Marine et le brésilien Icatu Seguros, mais le groupe français a décroché celui du consórcio, qu’il distribuera en exclusivité pendant vingt ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal. Cette dernière a par ailleurs relancé en août son projet de cotation de Caixa Seguridade, un temps mis en sommeil en raison de la crise sanitaire.